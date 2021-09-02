Актер из "Папиных дочек" рассказал о восстановлении после травмы

Фото: instagram.com/kazakovfly
Актер Михаил Казаков, получивший в прошлом году тяжелую травму, рассказал о своем восстановлении, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Актер сломал ноги, когда при осмотре площадки для будущей съемки упал с 12-метровой высоты. После операции в них было 20 болтов и две пластины, а Казакову пришлось передвигаться в инвалидном кресле.
На своей странице в Instagram Казаков опубликовал снимок с врачом, который сделал ему операции и поставил на ноги, и поблагодарил его, отметив талант специалиста.
"Во время падения я серьезно травмировал ноги, и этот человек, можно сказать, подарил мне второй шанс научиться ходить. Собрал, поставил пластины. Впереди была долгая реабилитация, но это ничто по сравнению с тем счастьем, какое он мне подарил, – возможность встать на ноги и жить полной жизнью с моей семьей. Если бы не он, все закончилось бы гораздо хуже", – написал артист.
Ранее снявшегося в картинах "Штрафбат", "Досье детектива Дубровского", "Любить по-русски – 2", "В круге первом" актера Игоря Регнера госпитализировали с множественными травмами и переломами. Отмечается, что артист получил их за неделю до приезда врачей. Все это время он находился дома и за помощью к медикам не обращался.
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