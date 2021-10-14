Директор экс-солиста группы "Бутырка" рассказала о его состоянии

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Концертный директор бывшего солиста группы "Бутырка" Владимира Ждамирова рассказала Москве 24, что сейчас артист находится в больнице, но чувствует себя лучше.

"На данный момент Владимир Николаевич попал в больницу. Он в реанимации, но чувствует себя лучше, намного лучше. Это был инфаркт", – пояснила Татьяна Ефимова.

Ждамиров родился в Воронежской области в 1958 году. Увлекаться вокалом начал в 11 лет, когда подрабатывал на стройке. В 2001 году он вместе с Олегом Симоновым и продюсером Александром Абрамовым создали группу "Бутырка". После смены состава в 2013 году артист занялся сольной карьерой.

Ранее сообщалось о госпитализации народного артиста России Александра Серова. Певец заразился COVID-19, после чего его экстренно доставили в реанимацию в одну из московских клиник с 75% поражением легких. Сейчас Серов проходит интенсивное лечение и находится под контролем специалистов.