Помощница Эдиты Пьехи рассказала о состоянии здоровья певицы

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Помощница Эдиты Пьехи Нина Чувашова в беседе с Москвой 24 рассказала, что певица часто смотрит записи выступлений со своим участием.
В последнее время 84-летняя Эдита Пьеха редко появляется на публике. В начале этого года в программе "Привет, Андрей!" певица заявила, что "устала от сцены". Несколько месяцев назад ее внук Стас Пьеха сообщил в интервью YouTube-каналу "Алена, блин!", что у артистки проблемы с ногами.
По словам Чувашовой, сейчас Эдита Пьеха живет в своем доме под Петербургом. Из-за сложной эпидемиологической обстановки певица никуда не выезжает и гостей не принимает, уточнила ее представитель.
Дома артистка не поет, зато часто смотрит записи своих выступлений. "Многое сейчас выкладывают в интернете, поэтому мы включаем, она с удовольствием смотрит старые записи и говорит: "О, хорошо пела", – рассказывает Чувашова.
По ее словам, пока о возвращении певицы на сцену не может быть и речи.
"Насчет возвращения на сцену мы с ней даже не говорим, поскольку после 60 лет надо сидеть дома из-за коронавируса", – подчеркнула представитель артистки.
Ранее директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, как сейчас живет артист. По его словам, певец ведет домашний образ жизни, почти не выходит в свет и скучает по сцене. В 2010 году Моисеев был госпитализирован с подозрением на инсульт. СМИ сообщали, что после болезни у него возникли проблемы с речью, а также были атрофированы мышцы лица.
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