Помощница Эдиты Пьехи рассказала о состоянии здоровья певицы

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Помощница Эдиты Пьехи Нина Чувашова в беседе с Москвой 24 рассказала, что певица часто смотрит записи выступлений со своим участием.

В последнее время 84-летняя Эдита Пьеха редко появляется на публике. В начале этого года в программе "Привет, Андрей!" певица заявила, что "устала от сцены". Несколько месяцев назад ее внук Стас Пьеха сообщил в интервью YouTube-каналу "Алена, блин!", что у артистки проблемы с ногами.

По словам Чувашовой, сейчас Эдита Пьеха живет в своем доме под Петербургом. Из-за сложной эпидемиологической обстановки певица никуда не выезжает и гостей не принимает, уточнила ее представитель.





Нина Чувашова помощница Эдиты Пьехи Живет как все, переживает за страну, за коронавирус, смотрит телевизор, выходит на воздух, когда погода хорошая. Нормально все, нормально. Согласно возрасту, погоде и обстановке, все хорошо.

Дома артистка не поет, зато часто смотрит записи своих выступлений. "Многое сейчас выкладывают в интернете, поэтому мы включаем, она с удовольствием смотрит старые записи и говорит: "О, хорошо пела", – рассказывает Чувашова.

По ее словам, пока о возвращении певицы на сцену не может быть и речи.

"Насчет возвращения на сцену мы с ней даже не говорим, поскольку после 60 лет надо сидеть дома из-за коронавируса", – подчеркнула представитель артистки.

Ранее директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, как сейчас живет артист. По его словам, певец ведет домашний образ жизни, почти не выходит в свет и скучает по сцене. В 2010 году Моисеев был госпитализирован с подозрением на инсульт. СМИ сообщали, что после болезни у него возникли проблемы с речью, а также были атрофированы мышцы лица.