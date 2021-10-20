Скинувший 70 кг юморист "Кривого зеркала" рассказал, как живет после похудения

Фото: instagram.com/morozov_artist

Юморист Александр Морозов рассказал Москве 24, как живет после похудения. По словам артиста, он помолодел на 30 лет.

Ранее сообщалось, что Морозову удалось серьезно похудеть благодаря операции гастрошунтирование. Юморист решил сбросить вес, когда у него начались серьезные проблемы со здоровьем.

"У меня уже были диабет второго типа, гипертония, апноэ. Я не мог в подъезде по ступенькам подняться на один пролет, мне уже было очень тяжело. По сцене тоже прыгать было непросто. Все же видели только то, что там происходило, как все весело и задорно. Никто же не видит, что со мной за кулисами. А там, без зрителей, за кулисами я уже погибал", – говорит Морозов.

Артист добавил, что на сегодняшний день он похудел уже на 70 килограммов и доволен собой. "Это просто новая жизнь, я так выглядел, наверное, последний раз, когда мне лет 18 было. А мне сейчас 48", – подчеркнул Морозов.





Александр Морозов юморист Здоровье улучшилось даже не на 50%, а на 100%. У меня нет диабета, гипертонии, апноэ. А эти болячки тянут другие, соответственно, у меня целый ворох болезней просто отвалился.

По словам артиста, никакие диеты он сейчас не соблюдает. "Особого питания не было и нет, я ем все, что хочу. Спортом не занимаюсь. В этом и заключается смысл операции (гастрошунтирование. – Прим. ред.) для таких людей, как я. Для такого типа, кто хочет ничего не делать и в то же время худеть", – объясняет он.

При этом предпочтения артиста в еде и ее объемы все же кардинально изменились. "Если раньше перед сном я мог слопать небольшое ведерко пельменей, то сейчас – 10 штук. Больше в меня не влезет, то есть нет желания", – рассказывает Морозов.





Александр Морозов юморист Не очень хочется обильной сытной еды. Хочется чего-то простого. Например, картошку с селедкой, курицу отварную. Раньше я это все не любил, а теперь такая еда мне нравится. И это не специально, так получилось. Еще у меня есть пароварка, я люблю в ней готовить. Люблю овощи.

"Когда у меня был сахарный диабет, мне всегда хотелось есть сладкое просто в огромных количествах. Сейчас я с удовольствием только что съел шарлотку. Но я съел три куска, а не всю", – уточнил Морозов.

Юморист не отрицает, что, возможно, с появлением нового тела у него начнется и новая актерская жизнь.

"Я уже не могу играть полных смешных женщин, поскольку обрел ярко выраженные мужские черты. Так как я работаю и в драматическом театре, и есть какие-то попытки работать в кино, мне кажется, это, наоборот, открывает некие горизонты", – подчеркнул артист.





Александр Морозов юморист К полному, толстому клоуну я уже привык, я все про него знаю, и теперь у меня новая актерская жизнь. Сложно начинать сначала, но ничего. Попробую себя в этом жанре.

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