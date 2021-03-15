Звезда "Отчаянных домохозяек" раскрыла секрет похудения

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Актриса Ева Лонгория рассказала, что прикладывает массу усилий, чтобы держать себя в форме. За беременность она набрала 20 килограммов, от которых избавилась почти через полгода. Об этом сообщают "Дни.ру".

Звезда "Отчаянных домохозяек" не скрывает, что склонна к полноте. Она призналась, что сильно ограничивает употребление углеводов. Так, актриса делает упор на овощи, фрукты, птицу, рыбу и орехи.

Кроме того, Лонгория стала активно заниматься спортом. Она посещает фитнес-клуб четыре раза в неделю, а во время подготовки к съемкам старается выполнять упражнения ежедневно.

Актриса предпочитает занятия на беговой дорожке, на эллиптическом тренажере, практикует йогу и пилатес. Помимо этого, знаменитость не забывает о силовых нагрузках. Последнее открытие Лонгории – джампинг-фитнес. Это кардиотренировка на мини‑батуте, позволяющая быстро сбрасывать вес без изнуряющих диет.

Ранее диетологи из США опровергли семь популярных мифов о правильном питании и призвали не бояться отказываться от диет в пользу сбалансированного рациона. По словам специалистов, отказ от деления продуктов на "плохие" и "хорошие" может помочь установить здоровое отношение к еде.