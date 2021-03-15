Звезда "Отчаянных домохозяек" раскрыла секрет похудения

Фото: ТАСС/Dave Bedrosian/Zuma
Актриса Ева Лонгория рассказала, что прикладывает массу усилий, чтобы держать себя в форме. За беременность она набрала 20 килограммов, от которых избавилась почти через полгода. Об этом сообщают "Дни.ру".
Звезда "Отчаянных домохозяек" не скрывает, что склонна к полноте. Она призналась, что сильно ограничивает употребление углеводов. Так, актриса делает упор на овощи, фрукты, птицу, рыбу и орехи.
Кроме того, Лонгория стала активно заниматься спортом. Она посещает фитнес-клуб четыре раза в неделю, а во время подготовки к съемкам старается выполнять упражнения ежедневно.
Актриса предпочитает занятия на беговой дорожке, на эллиптическом тренажере, практикует йогу и пилатес. Помимо этого, знаменитость не забывает о силовых нагрузках. Последнее открытие Лонгории – джампинг-фитнес. Это кардиотренировка на мини‑батуте, позволяющая быстро сбрасывать вес без изнуряющих диет.
Ранее диетологи из США опровергли семь популярных мифов о правильном питании и призвали не бояться отказываться от диет в пользу сбалансированного рациона. По словам специалистов, отказ от деления продуктов на "плохие" и "хорошие" может помочь установить здоровое отношение к еде.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: