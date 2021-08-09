Врач рассказала о пользе ходьбы для похудения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Диетолог Зухра Павлова считает, что одним из самых действенных способов избавления от лишнего веса без диет является ходьба. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, во время ходьбы можно задействовать до 90% всех мышц тела.

"Я, например, обязательно делаю упражнения на руки, напрягаю разные группы мышц ног, намеренно увеличиваю или уменьшаю длину шага", – сообщила она.

Эксперт также рекомендовала во время ходьбы носить удобную обувь и пить больше воды. Тем, кто страдает от варикоза, специалист посоветовала носить компрессионные чулки.

Павлова рассказала о своем пациенте, который похудел на 100 килограмм, как только стал использовать обычную ходьбу в качестве обязательной физической активности.

"В день он волей-неволей нахаживал под 10 тысяч шагов. Это такая компромиссная цифра, мало кто помнит, откуда она взялась, но ее вполне можно взять за некую точку отсчета", – отметила она.

Врач также добавила, что больше всего пользы от сравнительно быстрой ходьбы – 4–5 километров в час.

Ранее врач-гинеколог Венди Трубоу рассказала, как бороться с лишним весом в том случае, если его причина – вода. По словам врача, часто люди упускают из виду то, что килограммы им добавляет не жир, а лишняя вода в организме.