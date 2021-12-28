Телеканал Москва 24 рассказал о лучших играх уходящего года

10:00
Впереди новогодние каникулы, а значит у людей много свободного времени. Телеканал Москва 24 рассказал о трех лучших играх 2021 года, в которые стоит поиграть на досуге.
Третье место заняла игра It takes two – лучшая игра года по версии премии The Game Awards 2021. По сюжету игры родители главной героини планируют развестись, но девочка находит волшебную книгу любви и по рецепту лепит две фигурки. Магия начинает работать, а души родителей переселяются в кукол. Вернуться в свои тела взрослые смогут только в том случае, если пройдут несколько приключений и ответят на главный вопрос: возможно ли вернуть давно потерянную любовь?
На втором месте лучших игр года расположилась Forza Horizon 5. Игрокам представят около 400 автомобилей на выбор. Действие игры разворачивается в Мексике. Геймерам предстоит участвовать в гонках и изучать местность на гигантской карте.
Первое место по версии The City заняла игра Resident Evil 8: Village. Игра стала популярной еще до релиза благодаря персонажу Леди Димитреску, которую сыграла актриса Мэгги Робертсон. Из-за высокого роста и своего голоса актриса отлично подошла на роль антагониста в виртуальном пространстве. К плюсам игры относят графику и сюжет, в котором разобраться непросто.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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