"The City": "Анчартед: На картах не значится"

В прокат выходит киноадаптация популярной серии игр “Анчартед:“На картах не значится” с Томом Холландом и Марком Уолбергом.

Сюжетно “На картах не значится” – приквел первой части игры, которых всего девять. Нэйтан Дрейк и Виктор Салливан отправляются в невероятное путешествие ради сокровищ на миллиарды долларов. Также Нэйтан надеется найти пропавшего брата.

Те, кто уже посмотрел, рассказали, что это отличный приключенческий фильм с путешествиями по разным уголкам мира и объемными характерами. Подробнее – в сюжете проекта The City.