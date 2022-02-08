"The City": топ видеоигр февраля

"The City" составил топ видеоигр февраля. Игроков ждет постапокалипсис, борьба с демонами хаоса и средневековая депрессия.

"Horizon Forbidden West" – едва ли не самая ожидаемая игра года. Точнее, это сиквел одной из самых популярных в истории бродилок. Вселенная "Horizon" – постапокалиптический мир, где человечество погубил прогресс, а землю захватили звероподобные роботы. В новой части на мир обрушилось еще одно зло – мистическая порча, которая вызывает разные природные катаклизмы и убивает все вокруг. Вам предстоит спасти всех от лица охотницы Элой.

Сиквел "Horizon" сохранит все самое лучшее из оригинала. Локации с улучшенной графикой можно исследовать часами. Сюжет тоже не подкачал. Кроме того, создатели гораздо лучше прописали сценарии второстепенных квестов. Теперь они будут дополнять сюжет и раскрывать главного персонажа. При этом игра не растянется на десятки часов. Выход "Horizon Forbidden West" намечен на 18 февраля.

Следующая игра – "Total War: Warhammer 3". Это заключительная часть трилогии Warhammer Fantasy Battles. В новой части главными врагами выступают четыре демона хаоса. Чтобы противостоять им, нужно будет освоить карту, подружиться с одними народами и поссориться с другими. При этом по-прежнему важно собирать ресурсы и прокачивать армию, чтобы потом выдвинуть войска к царству одного из четырех демонов.

Самое интересное нововведение – появление фракции Кислев. Это забавный собирательный образ всех славянских народов. Суровые лица, деревни с куполами в заснеженной тундре и могучие воины верхом на медведях. Во главе войска – царица Катарина. Внешне она напоминает снегурочку, но характер у нее куда более жесткий. Демонов она убивает пачками, без тени сомнения. Третий Warhammer выйдет 17 февраля.

И последняя игра в списке – "Elden Ring". Это проект именитого геймдизайнера Хидетака Миядзаки, создателя легендарной "Dark Souls". Новая бродилка станет ее идейным продолжением.

"Elden Ring", как и знаменитая серия "Dark Souls", совсем не про сюжет. Главное здесь – это бесконечные бои на мечах, тактики, сражения с бесчисленными боссами и изучение новых локаций. Их будет предостаточно. "Elden Ring" может похвастаться огромным и полностью открытым миром. Который можно исследовать верхом на причудливом рогатом скакуне.

Главной фишкой "Dark Souls" была его невероятная сложность. Некоторые тратили дни, чтобы победить очередного босса и дойти до нового уровня, а некоторые и вовсе не решались начать игру. Миядзаки утверждает, что "Elden Ring" будет попроще. Зато останется разнообразие механик боя и сложная система прокачки героя. Игра будет доступна онлайн, так что можно будет играть с друзьями.

Подробнее – в сюжете проекта The City.