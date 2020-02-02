"The City": "Море спокойствия"

Хаос, засуха и вода по карточкам – на Netflix вышел корейский сериал "Море спокойствия". Речь в нем пойдет про группу астронавтов, которые должны спасти человечество от неминуемой гибели.

По сюжету Земля превратилась в пустыню, люди умирают от жажды. Воду можно получить только по специальным карточкам. Чтобы спастись, правительство отправляет экспедицию на Луну за образцами лунной воды. Постепенно астронавты понимают, что лунная вода очень странная и каким-то образом убивает людей.

По словам экспертов, причин успеха сериала несколько. Во-первых, корейцы не зацикливаются на одном жанре, они смешивают их. Во-вторых, они не жалеют денег на визуал. В-третьих, создатели почти не связаны цензурой.

Подробнее – в сюжете проекта The City.