Муфтий Москвы предложил организаторам фотосессии на фоне мечети подумать о последствиях

Фото: телеграм-канал SHOT

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов призвал организаторов фотосессии на фоне Московской соборной мечети на проспекте Мира задуматься о возможных последствиях своих действий, сообщает "Интерфакс".

По его словам, молодые люди, совершающие такие поступки, могут тем самым вызвать гнев религиозных радикалов, это может привести даже к трагедии. Крганов считает, что в этой ситуации налицо оскорбление чувств верующих.

"За это, наверно, не будут применять жесткие меры наказания, но общественное порицание, конечно же, должно быть, потому что такие поступки не должны становиться нормой для общества", – подчеркнул муфтий Москвы.

Он заметил, что в последнее время в России участились подобные хулиганские действия и если ранее они больше касались Русской православной церкви, то на фоне мечети такая фотосессия проводится впервые.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором полуголая женщина позирует фотографу напротив Московской соборной мечети в районе проспекта Мира. В момент съемки она была одета в шубу или халат, из-под которого виднелось черное нижнее белье, а ее лицо было закрыто балаклавой.

Позднее устроившая съемку заявила, что фотографировала девушку для создания в социальных сетях гайда о недопустимом контенте. Она отметила, что волна популярности полуобнаженных девушек на фоне церквей сошла, а уголовные дела до сих пор возбуждаются.

По словам девушки, у нее не было цели задеть чувства верующих. Напротив, она хотела предотвратить волну хайпа, начавшуюся с фотосессии обнаженных блогеров на фоне религиозных зданий.

Имам мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что откровенная съемка является провокацией, за которую ответственные должны понести наказание. Он отметил, что сейчас мечеть готовит обращение в правоохранительные органы с тем, чтобы с данной ситуацией разобрались.