Устроившая откровенную съемку у столичной мечети девушка извинилась

Фото: телеграм-канал SHOT

Мария Катанова, устроившая откровенную фотосъемку у мечети в Москве, извинилась за свой поступок.

По словам девушки, у нее не было цели задеть чувства верующих. Напротив, она хотела предотвратить волну хайпа, начавшуюся с фотосессии обнаженных блогеров на фоне религиозных зданий.

"Я в принципе против таких действий и сожалею, что ролик попал в интернет с другим смыслом. Еще раз приношу свои извинения всем тем, кого задел и оскорбил этот ролик", – написала девушка в соцсетях.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором полуголая женщина позирует фотографу напротив Московской соборной мечети в районе проспекта Мира. В момент съемки она была одета в шубу или халат, из-под которого виднелось черное нижнее белье, а ее лицо было закрыто балаклавой.

Позднее устроившая съемку заявила, что фотографировала девушку для создания в социальных сетях гайда о недопустимом контенте. Она отметила, что волна популярности полуобнаженных девушек на фоне церквей сошла, а уголовные дела до сих пор возбуждаются.

Имам мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что откровенная съемка является провокацией, за которую ответственные должны понести наказание. Он отметил, что сейчас мечеть готовит обращение в правоохранительные органы с тем, чтобы с данной ситуацией разобрались.

