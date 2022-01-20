Устроившая откровенную съемку у мечети в Москве объяснила свой поступок

Фото: телеграм-канал SHOT

Мария Катанова, которая устроила откровенную фотосъемку у мечети в Москве, заявила, что фотографировала девушку для создания в социальных сетях гайда о недопустимом контенте.

"Девушка была в шубе, но чуть открывала ее, светив полуобнаженными частями тела. Успев заснять ее, я как специалист по продвижению в соцсетях решила создать гайд "Как не надо делать" для всех тех, кто хочет развивать свои личные и коммерческие аккаунты, собрав в один кейс все самые жуткие примеры из интернета", – пояснила она на личной странице в соцсети.

Катанова добавила, что негативно относится к такому способу хайпа, поскольку это оскорбляет чувства верующих. При этом она отметила, что волна популярности полуобнаженных девушек на фоне церквей сошла, а уголовные дела до сих пор возбуждаются.

"Получить волну известности в интернете можно, но какой ценой репутации! Я даже не буду писать о том, что за это грозит уголовная ответственность. <...> Я делаю акцент на правильном развитии соцсетей и взаимоуважении", – сказала девушка.

Катанова также подчеркнула, что сказала участвовавшей в съемке девушке о недопустимости таких действий, поскольку многие страдают от незнания последствий. При этом она принесла свои извинения тем, кого могла оскорбить.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором полуголая женщина позирует фотографу напротив Московской соборной мечети в районе проспекта Мира. В момент съемки она была одета в шубу или халат, из-под которого виднелось черное нижнее белье, а ее лицо было закрыто балаклавой.

Имам мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что откровенная съемка является провокацией, за которую ответственные должны понести наказание. Он отметил, что сейчас мечеть готовит обращение в правоохранительные органы с тем, чтобы с данной ситуацией разобрались.

