Мишустин призвал ФАС продолжать следить за стоимостью продуктов питания

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Михаил Мишустин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) продолжать следить за стоимостью продуктов в РФ.

"Важно максимально быстро реагировать на изменения ценовой ситуации и, конечно, продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания и делать это, конечно, системно", – сказал глава кабмина.

Ранее сообщалось, что в России рост цен на некоторые продукты, согласно данным аналитиков, в ближайшее время должен замедлиться. Торговые сети согласились ограничить наценки на некоторые товары.

Кроме того, в Минэкономразвития предложили ввести продовольственную помощь малоимущим в качестве одной из мер по борьбе с инфляцией. В министерстве считают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства.