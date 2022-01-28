The City: "Аллея кошмаров", "Капитан Волконогов бежал" и "Ампир V"

В прокат вышел триллер дважды оскароносного Гильермо дель Торо – "Аллея кошмаров". Критики уже назвали этот фильм нетипичным для мексиканского любителя страшных сказок.

По сюжету Стэн Карлайл работает фокусником в бродячем парке развлечений. Однажды он притворяется, что может разговаривать с мертвыми. В этот момент в жизни афериста появляется психиатр Лилит Риттер. Она сливает Карлайлу тайны своих богатых клиентов, а тот убеждает, что может говорить с их умершими родственниками. План кажется беспроигрышным, но Карлайл не учел главного: его сообщница оказывается хитрой манипуляторшей, и теперь он – жертва в ее игре.

Также в прокат вышел фильм "Капитан Волконогов бежал". Эта лента о капитане Волконогове, который работает в органах и выбивает признания, пытая людей. Но однажды приходят и за ним. Убегая от погони, Волконогов встречается с родственниками своих жертв и пытается попросить прощения. Он верит, что лишь в этом случае не попадет в ад.

Кроме того, в прокат выйдет "Ампир V" по Пелевину. В картине играют Федор Бондарчук, Марина Зудина, Павел Табаков и рэпер Oxxxymiron. Подробнее – в сюжете проекта The City.