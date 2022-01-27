Канье Уэст организует модный показ с участием бездомных

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Рэпер Канье Уэст решил устроить модный показ с участием бездомных. Об этом сообщает "Газета.ру".

Речь идет о показе бренда Skid Row Fashion Week, с которым музыкант работает над новой коллаборацией.

Основатель бренда Дэвид Сабастиан рассказал, что компания жертвует часть дохода жителям района Скид Роу, где живут бедные, а также предоставляет бездомным работу. Все средства, вырученные от коллаборации с Уэстом, также будут направлены на помощь людям, не имеющим постоянного места жительства.

Новую коллекцию представят 22 февраля. Участие в модном показе примут бездомные, трудящиеся на фабрике Skid Row Fashion Week.

В середине января Канье Уэст оказался в центре скандала. Рэпер избил фаната. По словам очевидцев, мужчина подошел к музыканту и попросил дать автограф, но Уэст отказал, толкнув и дважды ударив поклонника.