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Канье Уэст избил попросившего автограф фаната
Американский рэпер Канье Уэст избил фаната в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Инцидент произошел ночью 13 января. К певцу подошел фанат с просьбой дать автограф, но Уэст отказал, толкнув и дважды ударив мужчину. По словам очевидцев, до этого рэпер попросил окружающих не фотографировать его.
По факту случившегося полиция начала проверку. Уэсту грозит до шести месяцев лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Канье Уэст принял решение посетить Россию, где он хочет провести воскресную службу в храме, а также познакомиться с Владимиром Путиным и бизнесменом Аразом Агаларовым.
Однако позже другой представитель рэпера опроверг данное решение. Пьер Ружье, занимающийся пиаром Канье Уэста, обвинил россиян в обмане.
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