Рябков назвал Леди Гагу, Канье Уэста и Oxxxymiron любимыми исполнителями

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что является поклонником творчества Леди Гаги и Канье Уэста, а также российского рэпера, выступающего под псевдонимом Oxxxymiron.
По его мнению, тексты Oxxxymiron поразительны по своей глубине. Он подчеркнул, что их лучше слушать, убрав музыкальный фон.
"Это большой талант. Мне нравится просто его сложение слов и его ассоциативные ряды. Мне очень нравится то, как он осуществляет качественные скачки, как электрон в атоме прыгает совершенно внезапно с одной орбиты на другую, так и рэп Oxxxymiron, он такой", – сказал Рябков в эфире RTVI.
Канье Уэст, по словам Рябкова, всегда экспериментировал с музыкой, с форсажем звука и обработкой своего голоса. Замглавы МИД подчеркнул, что рэпер сделал очень много в свои годы для хип-хопа, сейчас в его композициях слышится гармония.
Также любимым американским исполнителем он назвал певицу Леди Гагу, известную своими эпатажными образами. Он считает, что она уникальна во всех отношениях – как композитор, как певица и как актриса.
Ранее стало известно, что американский рэпер Канье Уэст принял решение посетить Россию, где он хочет провести воскресную службу в храме, а также познакомиться с Владимиром Путиным и бизнесменом Аразом Агаларовым.
Однако позже другой представитель рэпера опроверг данное решение. Пьер Ружье, занимающийся пиаром Канье Уэста, обвинил россиян в обмане.
Между тем представитель Эмина Агаларова Роб Голдстоун заявил, что переговоры с артистом идут, но от приведения подробностей отказался.
В Кремле прокомментировали планы Канье Уэста встретиться с Путиным
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