Рэпер Канье Уэст сравнил себя с Путиным

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Рэпер Канье Уэст сравнил себя с Вадимиром Путиным на шоу Drink Champs, которое выходит на видеохостинге YouTube.

Американский музыкант отметил, что его влияние на современную культуру сравнимо с влиянием российского лидера в мировой политике и энергетике.

"Я осознал, что я как Владимир [Путин], когда понял, что культура – это нефть. Культура – это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие 2 000 лет", – заявил Уэст.

Эти слова вызвали ироническую реакцию ведущих шоу, которые несколько раз перебили рэпера и попытались уточнить, действительно ли он считает, что похож на президента России.

В октябре Канье Уэст официально сменил имя на сценический псевдоним Ye, без отчества и фамилии. В 2018 году музыкант выпустил альбом с названием Ye. В одном из интервью он рассказал, что данное слово, которое часто встречается в английском переводе Библии, означает "Вы".