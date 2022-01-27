Новую видеоэкскурсию запустили на ВНДХ

В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ запустили новую видеоэкскурсию "Москва. Театральная". Главным героем экспозиции останется сам архитектурный макет столицы. Экскурсоводами выступают известные театральные деятели такие, как Дмитрий Певцов, Ирина Апексимова и Эдуард Бояков.

Посетить павильон "Макет Москвы" можно бесплатно в любой день, кроме понедельника. Новая выставка организована департаментом градостроительной политики столицы при поддержке департамента культуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.