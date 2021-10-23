На строительство нового здания Третьяковской галереи выделят более 8 млрд рублей

11:37
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Около 8,12 миллиарда рублей дополнительно выделят на строительство музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"В строительство нового здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве будет дополнительно проинвестировано 8,12 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что общая стоимость комплекса составит 15,7 миллиарда рублей. Площадь нового корпуса Третьяковки превысит 35 тысяч квадратных метров.
"Помимо выставочных пространств, в новом здании разместят реставрационные мастерские, хранилища, конференц-залы с новейшей аппаратурой", – добавили в пресс-службе кабмина.
Открытие корпуса на Кадашевской набережной не только расширит выставочные и экспозиционные площади Третьяковской галереи, но и поспособствует формированию новой "точки притяжения на культурной карте столицы".
В пресс-службе кабмина уточнили, что окончание строительства намечено на 2024 год. В этот период планируется завершить комплекс отделочных работ и оснастить музей необходимым инженерным и мультимедийным оборудованием.
Ранее сообщалось, что реконструкция здания Третьяковской галереи на улице Крымский Вал может завершиться в 2026 году. Проект реконструкции разработал голландский архитектор Рем Колхас. Он предполагает значительную перепланировку здания и благоустройство внутреннего двора.
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