Москва онлайн: Джеймс Нортон расскажет о фильме "Один на один"

Фото: ТАСС/PA/Matt Crossick

26 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть обсуждение фильма Уберто Пазолини "Один на один". Об особенностях картины будет рассказывать актер Джеймс Нортон. В качестве модератора встречи выступит журналист Григорий Туманов. Мероприятие пройдет в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта "КАРО.Арт" и при поддержке творческого объединения Arthouse.

В фильме "Один на один" рассказывается трогательная история любви мойщика стекол Джона к своему маленькому сыну. Их счастью мешает неизлечимая болезнь, но Джон делает все возможное, чтобы обеспечить мальчику прекрасное будущее.

Смотрите прямую трансляцию 26 января в 21:50 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.