Сергунина рассказала о значимых для ВДНХ событиях 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В 2021 году на ВДНХ открылись новые выставочные и образовательные пространства. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что самыми значительными событиями являются открытие "Союзмультпарка" и центра обучения предпринимателей "Бизнес.Техноград".
Кроме того, в прошлом году была учреждена награда "Золотой знак ВДНХ". Ее вручают за вклад в развитие выставки. В Музее транспорты открылась выставка "Мечта москвича", а в Музее гаража особого назначения ФСО РФ собрали свыше 50 автомобильных и мотоциклетных экспонатов.
Летом 2021 года на ВДНХ восстановили исторический цветник. Работы проводились в соответствии с фотографиями 1960-х годов. Кроме того, в 2021 году количество высаженных деревьев и кустарников на ВДНХ увеличилось почти в четыре раза.
За прошедший год в комплексе "Буран", центрах "Космонавтика и авиация", "Слово", Музее ВДНХ провели более 8 000 экскурсий.
Ранее сообщалось, что здание исторического ресторана "Золотой колос" на ВДНХ отреставрируют. Проект работ утвержден департаментом культурного наследия столицы. Трехэтажное здание ресторана возвели в 1954 году по проекту архитектора А. В. Ефимова. Фасад украшают арочные окна, портик с фронтоном и полукруглой аркой, сдвоенные колонны и колоннада парадного входа, а по бокам можно увидеть выступающие части – ризалиты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: