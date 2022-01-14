Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ отреставрируют

Фото: пресс-служба ВДНХ
Здание исторического ресторана "Золотой колос" на ВДНХ отреставрируют. Проект работ утвержден департаментом культурного наследия столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Это легендарное советское заведение общепита, популярность которого достигла своего пика в 70-е годы XX века. "Золотой колос" посещали отечественные знаменитости и иностранные гости. Ресторан вмещал одну тысячу человек, однако, чтобы заполучить столик на один вечер, приходилось записываться за полгода", – говорится в материале.
Трехэтажное здание ресторана возвели в 1954 году по проекту архитектора А. В. Ефимова. Фасад украшают арочные окна, портик с фронтоном и полукруглой аркой, сдвоенные колонны и колоннада парадного входа, а по бокам можно увидеть выступающие части – ризалиты. С террас "Золотого колоса" открывается вид на пруд и одноименный фонтан, а также соседние павильоны "Космос" и "Мясная промышленность".
"Для создания реставрационного проекта специалисты исследовали и описали все особенности памятника. Теперь им предстоит воссоздать его архитектурный облик 1954 года. После завершения работ там снова планируют открыть ресторан", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Основное внимание уделят главному фасаду. Специалисты отреставрируют и воссоздадут историческую отделку стен, окон и дверей. На втором ярусе демонтируют поздние квадратные кирпичные колонны и деревянный навес. На месте колонн будут воссозданы торшеры. На втором ярусе сделают навесы, пропускающие свет.
Также в порядок приведут лестницы, укрепят кирпичную кладку, сделают гидроизоляцию и восстановят пол в технике терраццо. Помещениям вернут исторический облик.
Ранее на ВДНХ завершились основные ремонтно-реставрационные работы в павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность". Зданию вернули исторический облик настолько, насколько это было возможно: утраченные элементы воссоздали, а сохранившиеся отреставрировали.
В первый зал вернули деревянный резной фриз, который утеряли, во втором зале воссоздали сложные лепные розетки. Прилегающую к павильону территорию благоустроили.
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