Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ отреставрируют

Фото: пресс-служба ВДНХ

Здание исторического ресторана "Золотой колос" на ВДНХ отреставрируют. Проект работ утвержден департаментом культурного наследия столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Это легендарное советское заведение общепита, популярность которого достигла своего пика в 70-е годы XX века. "Золотой колос" посещали отечественные знаменитости и иностранные гости. Ресторан вмещал одну тысячу человек, однако, чтобы заполучить столик на один вечер, приходилось записываться за полгода", – говорится в материале.

Трехэтажное здание ресторана возвели в 1954 году по проекту архитектора А. В. Ефимова. Фасад украшают арочные окна, портик с фронтоном и полукруглой аркой, сдвоенные колонны и колоннада парадного входа, а по бокам можно увидеть выступающие части – ризалиты. С террас "Золотого колоса" открывается вид на пруд и одноименный фонтан, а также соседние павильоны "Космос" и "Мясная промышленность".

"Для создания реставрационного проекта специалисты исследовали и описали все особенности памятника. Теперь им предстоит воссоздать его архитектурный облик 1954 года. После завершения работ там снова планируют открыть ресторан", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Основное внимание уделят главному фасаду. Специалисты отреставрируют и воссоздадут историческую отделку стен, окон и дверей. На втором ярусе демонтируют поздние квадратные кирпичные колонны и деревянный навес. На месте колонн будут воссозданы торшеры. На втором ярусе сделают навесы, пропускающие свет.

Также в порядок приведут лестницы, укрепят кирпичную кладку, сделают гидроизоляцию и восстановят пол в технике терраццо. Помещениям вернут исторический облик.

Ранее на ВДНХ завершились основные ремонтно-реставрационные работы в павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность". Зданию вернули исторический облик настолько, насколько это было возможно: утраченные элементы воссоздали, а сохранившиеся отреставрировали.

В первый зал вернули деревянный резной фриз, который утеряли, во втором зале воссоздали сложные лепные розетки. Прилегающую к павильону территорию благоустроили.

