Москва онлайн покажет закулисье спектакля "203–205" в театре "Современник"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

26 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть закулисье спектакля "203–205", в котором главные роли исполняют Леонид Ярмольник и Марина Неелова. Наш корреспондент пообщается с режиссером Александром Жигалкиным и Леонидом Ярмольником, которые расскажут о работе над постановкой. В прямом эфире вы увидите гримерки, подготовку декораций, репетицию на сцене.

В основе спектакля лежит пьеса Нила Саймона "Калифорнийская сюита". Действие происходит в наши дни в одном из отелей Лос-Анджелеса. В центре сюжета история двух уже немолодых пар, которые живут на одном этаже в соседних номерах.

Смотрите прямую трансляцию 26 января в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.