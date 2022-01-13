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Москва 24

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Город

14:31

Москва онлайн покажет, как создаются ледяные скульптуры

город Москва онлайн

Фото: Москва 24/Никита Симонов

14 января зрители Москвы онлайн в прямом эфире понаблюдают за тем, как в Парке Горького проходит международный фестиваль "Снег и лед в Москве". Скульпторы расскажут о работе со льдом и снегом, продемонстрируют свои произведения.

Всего за время фестиваля будут созданы 50 скульптур мастерами из России, Финляндии, Италии, Узбекистана, Беларуссии и ДНР.

В российскую команду входят скульпторы из 23 городов, в числе которых Москва, Алексин, Пермь, Нижний Тагил, Санкт-Петербург, Ижевск, Петрозаводск, Якутск, Салехард, Хабаровск, Екатеринбург и другие.

Фестиваль можно посетить в любой день с 11:00 до 21:00. QR-код не понадобится, однако организаторы просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Смотрите прямую трансляцию 14 января в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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