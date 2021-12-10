В Крыму установили памятник царской семье в "яйце"

Фото: телеграм-канал "Крымский"

В поселке Ливадия Ялтинского городского округа установили памятник последнему русскому императору Николаю II и его семье. Все они помещены в "яйцо". Об этом сообщает "Царьград".

Внешний вид инсталляции в виде кокона со смыкающимися птичьими крыльями напомнил местным жителям яйцо ксеноморфов из фильма "Чужой". При этом царскую семью разместили в пяти метрах от памятника участникам Ялтинской конференции – Сталину, Черчиллю и Рузвельту.

"Первая скульптора некоего молодого скульптора Юрия. То есть взбрело в голову ему слепить, получилось или нет – не важно. Зато стоит в пяти метрах от памятника Сталину, Рузвельту, Черчиллю в Ливадии. Россия ужаснулась уже один раз Аленкой. Ялта теперь тоже подобное имеет", – прокомментировал композицию один из местных жителей.

Ранее памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже. Местные жители назвали его чертовщиной, ущербным подобием и призвали власти не позорить город этим уродством. После было принято решение демонтировать скульптуру.

