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Культура

17:30

Скандальный памятник Аленке планируют заменить на новый

регионы культура

Фото: РИА Новости/Михаил Бормотов

В Нововоронеже к 12 июня планируют установить новый памятник Аленке. Скульптура должна заменить скандально известный объект, открытый в городе ранее. Об этом рассказала замглавы местной администрации Светлана Тулинова.

Она подчеркнула, что новый памятник выполнят из бронзы.

"На заместителя главы администрации вышел меценат, бизнесмен из Москвы, который предложил сделать красивый душевный памятник. И он привлек организацию, которая будет исполнять, а он просто финансирует", – приводит РИА Новости слова Тулиновой.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Местные жители возмутились подобным объектом. Они назвали его чертовщиной, ущербным подобием и призвали властей не позорить город этим уродством.

21 декабря было принято решение демонтировать скульптуру.

В Нововоронеже установят новый памятник Аленке

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