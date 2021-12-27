Назван артист, который мог бы помешать Зеленскому прийти к власти

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Певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, в 2019 году мог бы стать президентом Украины вместо Владимира Зеленского, заявила журналистка Алеся Бацман в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Она отметила, что в глазах украинцев Данилко воспринимается как достойный противник нынешнему главе государства, который мог бы составить ему политическую конкуренцию на выборах. По словам Бацман, многие политические партии хотели выдвинуть его в качестве кандидата в президенты в 2019 году и даже предлагали большие деньги, однако Данилко отказался.

"Он сказал: "Я хочу сохранить себя". Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому", – сказала Бацман.

Журналистка выразила мнение, что Зеленский не смог пройти испытание властью и сломался на посту главы государства.

Ранее Зеленский заявил, что не планирует повторно баллотироваться на пост президента, рассчитывая выполнить все предвыборные обещания за один срок. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу останется на украинцах.

Владимир Зеленский стал президентом по итогам выборов 21 апреля 2019 года. Во втором туре он набрал 73,22% голосов. Его соперник, действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко, – 24,45%.