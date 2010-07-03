Автор образа Верки Сердючки в слезах покинул телешоу "X-фактор"

Видео: Youtube/Х-фактор

Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, со слезами покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о своей некомпетентности для роли наставника в этом проекте. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я смотрю, и я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину. Потому что, может быть, появится какой-то наставник, который вам поможет", – сказал Данилко.

Артист добавил, что проблема кроется именно в нем. Он несколько раз извинился перед зрителями и участниками проекта за неоправданные надежды, которые были возложены на него.

"Может быть, вы поменяете как-то эту ситуацию, но я сейчас подумал, что мне надо кого-то выбирать и я не готов это делать. Мне кажется, что мне лучше все-таки этот проект покинуть. Я ничего не могу сделать, извините", – сказал он.

В прошлом году Андрей Данилко решил уйти со сцены. По словам артиста, современная аудитория перестала правильно воспринимать сценический образ Верки Сердючки.

Артист отметил, что скучает по тем временам, когда "люди приходили на концерты, чтобы отдохнуть, а не думать: хорошо это или плохо".

Данилко выступал в образе Сердючки более 20 лет. В 2008 году он занял второе место на "Евровидении", после чего получил звание "Народного артиста Украины".

