Верка Сердючка решила уйти со сцены

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, решил уйти со сцены. Об этом сообщают "Аргументы недели".

Артист заявил, что начнет прощаться со своими поклонниками 13 июля в Одессе. Через год после этого состоится последнее турне Сердючки.

В качестве заключительного подарка Данилко подарит слушателям новые песни. Сам он назвал предстоящее шоу "грандиозным". После прощального тура Верка Сердючка может продолжить свою концертную деятельность в России.