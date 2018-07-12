Помощник Данилко отреагировал на отказ артиста от образа Верки Сердючки в СМИ

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Помощник Андрея Данилко, известного под сценическим псевдонимом Верки Сердючки, Игорь Турчинский прокомментировал заявления артиста в СМИ о прекращении карьеры в широко известном творческом образе и начале прощальных гастролей, передает RT.

По словам Турчинского, он не слышал о подобных заявлениях от исполнителя.

"В окружении артиста никто не знает о том, что он отказался от образа Верки Сердючки. Какие должны быть на это мотивы? Это закончит нашу деятельность", – заявил помощник Данилко.

Ранее сообщалось, что Верка Сердючка решила покинуть сцену и сообщила о начале своего прощального тура 13 июля в Одессе. Напоследок она пообещала подарить публике новые хиты.