Ремонт шести столичных театров завершат в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве планируют отремонтировать шесть театров в 2022–2023 годах. Работы проведут в рамках программы "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Ремонт проведут в Московском драматическом театре на Малой Бронной, театре кукол "Жар-птица", Центре театра и кино на Поварской, Московском государственном театре эстрады, театре "Практика". В рамках Адресной инвестиционной программы обновят здание "Хора солистов".
Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что за 10 лет в Москве построили и капитально отремонтировали 34 театра и 80 зданий.
"Проделана колоссальная работа, благодаря которой у культурных площадок появились новые возможности для развития. Их переоборудовали, они стали современнее и комфортнее. В этом году и следующем планируется завершить ремонт и реставрацию еще шести театров", – рассказала Сергунина.
Недавно ремонт завершился в "Ведогонь-театре" в ЗелАО. Теперь в центре есть три прокатные площадки – большой и малый залы, специальный детский зал. В театре оборудовали буфеты, гардеробные и гримерные.
Реконструкцию Московского драматического театра на Малой Бронной планируют завершить до конца года. Строители использовали более 200 тонн металлоконструкций для каркаса сцены, зрительного зала и помещений. В настоящее время специалисты восстанавливают историческую лепнину и очищают стены здания от штукатурки.
Московский государственный театр эстрады в Доме на набережной не ремонтировали около 60 лет. Специалисты планируют восстановить несущую способность конструкций, обновить фасады, а также дверные и оконные проемы. В театре также заменят сценическое оборудование, убранство сцены и театральных помещений.
Ранее сообщалось, что в Москве завершат основной объем работ по модернизации школ искусств в 2022 году. Детские школы искусств совершенствуют в рамках проекта "Искусство – детям", который был создан в 2018 году. Благодаря проекту часть школ смогла открыть новые образовательные программы по востребованным специальностям.
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