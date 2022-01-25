Основной объем работ по модернизации школ искусств в Москве завершат в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве завершат основной объем работ по модернизации школ искусств в 2022 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Детские школы искусств совершенствуют в рамках проекта "Искусство – детям", который был создан в 2018 году. Благодаря проекту часть школ смогла открыть новые образовательные программы по востребованным специальностям.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, запланированные работы по модернизации учреждений выполнены более чем на 80%. Она отметила, что главная задача проекта – создать в каждом районе условия для творческого развития детей.

"С 2018 года комплексно отремонтированы 130 объектов, благоустроены восемь гектаров прилегающих территорий, закуплено порядка 12,5 тысячи новых музыкальных инструментов и более 6,5 тысячи единиц оборудования. В 2022 году мы планируем завершить основной объем работ по модернизации городской сети школ искусств – это более 250 тысяч квадратных метров", – добавила Сергунина.

В рамках проекта ремонтируют фасады, крыши и инженерные коммуникации. Рабочие также приводят в порядок внутренние помещения. Кроме того, для некоторых школ были построены или подобраны необходимые здания. Благоустраивают и территории, прилегающие к школам. Там высаживают деревья, создают парковки для велосипедов и самокатов, обустраивают зоны отдыха с беседками.

В ряде учреждений в рамках проекта появились редкие музыкальные инструменты, мольберты, муфельные печи для обжига глины, открылись студии звукозаписи. Благодаря модернизации некоторые школы смогли запустить новые внебюджетные программы. Например, саунд-дизайну можно обучиться в детской школе искусств "Феникс". К сентябрю 2022 года детская музыкальная школа имени М. И. Глинки хочет открыть курсы для детей по саунд-дизайну, веб-дизайну и VR-технологиям.

Ранее Сергунина рассказала, что по итогам 2021 года 460 учеников детских технопарков Москвы победили на национальных конкурсах и олимпиадах. Она добавила, что в прошлом году количество технопарков в столице увеличилось до 21, а число индустриальных и образовательных партнеров приближается к 250. Кроме того, в технопарках создали 111 лабораторий, в них ведется обучение по 400 программам.

