"The City. Говорим": интервью с Екатериной Стриженовой

Гостем программы The City стала актриса Екатерина Стриженова.

Ведущая Рената Пиотровски узнала у артистки, как и зачем совмещать театр и телевидение. И какое лицо обретают сегодня кино и медиа: мужское или женское. Об этом – в "The City. Говорим".