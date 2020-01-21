Москва онлайн: красная ковровая дорожка премии "Золотой орел"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

24 января съемочная группа Москвы онлайн посетит красную ковровую дорожку национальной премии в области кинематографии "Золотой орел". Корреспондент пообщается с известными деятелями искусства и выслушает прогнозы экспертов.

Торжественную церемонию вручения кинонаград проводит Национальная академия кинематографических искусств и наук России с 2002 года. Награды присуждаются как отечественным, так и зарубежным фильмам и сериалам. В этом году за звание лучшего отечественного кино поборются "Бык", "Дылда", "Одесса", "Т-34" и "Текст". Лучшим телевизионным сериалом может стать "А.Л.Ж.И.Р", "Домашний арест" или "Ненастье".

Смотрите трансляцию 24 января в 18:15 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.