Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Сергей Собянин стал лауреатом премии "Хранитель памяти" Российского еврейского конгресса. Церемония вручения прошла 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, в театре "Геликон-опера", сообщает РИА Новости.

Ежегодно премия вручается людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте.

Помимо мэра Москвы, награду присудили художественному руководителю Государственного академического театра имени Вахтангова Римасу Туминасу, губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, а также основателю и сопредседателю центра и фонда "Холокост" Илье Альтману.

Кроме того, лауреатом премии посмертно стал советский классик, поэт Евгений Евтушенко. Награду ему присудили за поэму "Бабий яр".

Ранее сообщалось, что в России началась неделя памяти, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста. Мемориальные и образовательные мероприятия продлятся до 4 февраля.