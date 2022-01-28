The City: выставки в Подмосковье

15:00
В Доме творчества писателей в Переделкине открылась выставка Анны Наринской, куратора питерского музея Иосифа Бродского. Художники Иван Лунгин и Женя Ржезникова превратили восемь комнат Дома творчества в отдельные инсталляции о разных гранях жизни в нем: о быте, любви, смерти, созданных текстах и свободе, которую писатели ощущали в этих стенах, несмотря на прослушку сотрудников КГБ. Также на выставке впервые представлен большой архив фотографий, которые передают атмосферу в Переделкине в 1960–1970-е годы. На минус первом этаже можно заглянуть в буфет, где в прошлом веке выпивали писатели и гости.
В Новом Иерусалиме представлены шедевры из 30 региональных музеев. Туда привезли 120 работ русских живописцев разных эпох. Среди знаковых экспонатов – "Косарь" Казимира Малевича, "Кацапская Венера" Михаила Ларионова, "Старая мельница" Василия Поленова, "Импровизация № 209" Василия Кандинского, "Закат" Архипа Куинджи. Многие работы специально к выставке отреставрировали.
В Серпухове показывают малых голландцев. В Историко-художественном музее можно полюбоваться морскими баталиями, натюрмортами с цветами и сценами из жизни буржуа. Все это – Нидерланды XVII века. Есть отдельный зал с работами учеников Рембрандта. Выставка называется "Образ и смысл" и работает до 10 апреля. Вход – 300 рублей. Подробнее – в сюжете проекта The City.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: