The City: выставки в Подмосковье

В Доме творчества писателей в Переделкине открылась выставка Анны Наринской, куратора питерского музея Иосифа Бродского. Художники Иван Лунгин и Женя Ржезникова превратили восемь комнат Дома творчества в отдельные инсталляции о разных гранях жизни в нем: о быте, любви, смерти, созданных текстах и свободе, которую писатели ощущали в этих стенах, несмотря на прослушку сотрудников КГБ. Также на выставке впервые представлен большой архив фотографий, которые передают атмосферу в Переделкине в 1960–1970-е годы. На минус первом этаже можно заглянуть в буфет, где в прошлом веке выпивали писатели и гости.

В Новом Иерусалиме представлены шедевры из 30 региональных музеев. Туда привезли 120 работ русских живописцев разных эпох. Среди знаковых экспонатов – "Косарь" Казимира Малевича, "Кацапская Венера" Михаила Ларионова, "Старая мельница" Василия Поленова, "Импровизация № 209" Василия Кандинского, "Закат" Архипа Куинджи. Многие работы специально к выставке отреставрировали.

В Серпухове показывают малых голландцев. В Историко-художественном музее можно полюбоваться морскими баталиями, натюрмортами с цветами и сценами из жизни буржуа. Все это – Нидерланды XVII века. Есть отдельный зал с работами учеников Рембрандта. Выставка называется "Образ и смысл" и работает до 10 апреля. Вход – 300 рублей. Подробнее – в сюжете проекта The City.