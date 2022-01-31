"The city": "Параллельные матери"

В прокат выходит фильм "Параллельные матери" Педро Альмодовара. Премьера прошла еще в прошлом сентябре на кинофестивале в Венеции, и вот уже фильм выходит в российский прокат.

Венецианская премьера “Параллельных матерей” ознаменовалась скандалом. Instagram удалил официальный постер к фильму из-за неприкрытого женского соска. В итоге публикацию восстановили.

Те, кто уже посмотрел фильм "Параллельные матери" говорят, что он получился очень эмоциональным. Не столько из-за сложной линии мать–ребенок, сколько из-за массы аллюзий на историю Испании. Другие назвали “Матерей” дешевой латиноамериканской мыльной оперой.

Подробнее – в сюжете проекта The City.