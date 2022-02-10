"Правила москвича": Евгений Писарев

Известные люди – музыканты, актеры, режиссеры, рестораторы, дизайнеры, художники – рассказывают о своих правилах жизни в Москве, семейных традициях, жизненных принципах, любимых праздниках и местах в столице. Каждый ролик – это отдельная история.

"Главная ценность в жизни на сегодняшний день – это порядочность. Мне кажется, что этого всего нам не хватает. Мы очень стремимся к успеху, желанию охватить неохватываемое и к счастью. При этом забываем самые простые морально-этические принципы", – рассказал Евгений Писарев.