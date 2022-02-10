"Правила москвича": Светлана Сурганова

Известные люди – музыканты, актеры, режиссеры, рестораторы, дизайнеры, художники – рассказывают о своих правилах жизни в Москве, семейных традициях, жизненных принципах, любимых праздниках и местах в столице. Каждый ролик – это отдельная история.

Певица Светлана Сурганова рассказала, что когда она бывает в Москве, то старается придерживаться тех же принципов, что и в Петербурге – чаще улыбаться, помогать пожилым людям переходить дорогу, не раздражаться, когда подрезают и стараться думать о прекрасном в заторах.