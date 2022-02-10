"Историс": в США объявили номинантов премии "Оскар"

В США объявили номинантов премии "Оскар". Ксения Собчак и Виктория Боня устроили публичные разборки в Сети.

А Моргенштерн, по слухам, продал недвижимость и бизнес в России, чтобы сюда больше никогда не возвращаться. Об этом – в программе "Историс".