"Историс": танец Аль Пачино и страданья Канье Уэста

Журналисты подловили Аль Пачино во время пробежки, однако тот не стал прятаться, а пустился в пляс. Снимки танцующего актера облетели интернет и почти стали мемом.

А Канье Уэст расстался с девушкой: по слухам, рэпер никак не может принять развод с Ким Кардашьян. Своими страданиями музыкант заспамил соцсети.

Олег Газманов и другие российские звезды между тем похвастались романтикой, которую устроили в честь Дня святого Валентина. Об этих и других событиях из мира шоу-бизнеса – в новом выпуске программы "Историс".

