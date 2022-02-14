Синоптик пообещал россиянам спокойную погоду в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спокойная погода ожидается в России в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

"Что касается прогноза опасных явлений, то их, к счастью, мало сейчас по стране. Это тот случай, когда "отсутствие новостей – хорошая новость", как говорят англичане", – заявил специалист.

Исключение составят южные регионы страны, где ожидается сильный ветер. Его порывы составят до 20 метров в секунду.

"Но опасных осадков не будет. На азиатской части страны антициклональная погода, тоже осадков мало", – продолжил Вильфанд.

Усиление ветра также возможно в ближайшие дни на Таймыре и в Приморском крае, добавил метеоролог.

"А больше ничего и нет. Но это хорошо, когда информации об опасных явлениях мало", – подытожил синоптик.

Ранее москвичам рассказали об апрельской погоде на наступившей неделе. По прогнозу Вильфанда, температура воздуха в городе во второй половине недели будет подниматься до 5 градусов тепла.

