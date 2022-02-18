Автор "Секса в большом городе" раскритиковала сиквел сериала

Фото: кадр из сериала "Секс в большом городе"; режиссер – Майкл Патрик Кинг; производство – Home Box Office (HBO)
Автор книги "Секс в большом городе" Кэндес Бушнелл раскритиковала сиквел сериала "И просто так". Об этом сообщает радио КП со ссылкой на The New Yorker.
По ее словам, у экранных героев и книжных нет ничего общего. В частности, отметила Бушнелл, Кэрри Брэдшоу стала причудливой женщиной, которая вышла замуж за очень богатого парня.
"И это не моя история и не история моих друзей. Но у телевидения своя логика", – подчеркнула писательница.
Ранее создателей сериала "И просто так" обвинили в антисемитизме из-за слов о холокосте. Волну гнева и возмущения вызвала сцена, где к героине Шарлотт приходят гости. Внезапно Энтони, пожаловавший со своим другом, спрашивает о еврейском ужине и называет холокост вымыслом.
В Сети раскритиковали продолжение "Секса в большом городе" за фразу о россиянах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: