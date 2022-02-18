Автор "Секса в большом городе" раскритиковала сиквел сериала

Фото: кадр из сериала "Секс в большом городе"; режиссер – Майкл Патрик Кинг; производство – Home Box Office (HBO)

Автор книги "Секс в большом городе" Кэндес Бушнелл раскритиковала сиквел сериала "И просто так". Об этом сообщает радио КП со ссылкой на The New Yorker.

По ее словам, у экранных героев и книжных нет ничего общего. В частности, отметила Бушнелл, Кэрри Брэдшоу стала причудливой женщиной, которая вышла замуж за очень богатого парня.

"И это не моя история и не история моих друзей. Но у телевидения своя логика", – подчеркнула писательница.

Ранее создателей сериала "И просто так" обвинили в антисемитизме из-за слов о холокосте. Волну гнева и возмущения вызвала сцена, где к героине Шарлотт приходят гости. Внезапно Энтони, пожаловавший со своим другом, спрашивает о еврейском ужине и называет холокост вымыслом.

