Ума Турман рассказала о статусе третьей части "Убить Билла"

Фото: кадр из фильма "Убить Билла"; режиссер – Квентин Тарантино; производство – A Band Apart, Miramax Films, Super Cool ManChu

Актриса Ума Турман рассказала, что съемки третьей части фильма "Убить Билла" были в планах, но дальше разговоров о съемках дело не зашло. Об этом сообщает радио КП.

"Я не вижу его (фильма. – Прим. ред.) в обозримом будущем. Ненавижу разочаровывать людей. Все хотят, чтобы фильм был, но я думаю, что он не скоро появится на горизонте", – поделилась Ума Турман.

В июле 2021 года Квентин Тарантино рассказал, что хочет пригласить Майю Хоук, звезду сериала "Очень странные дела", и дочь Умы Турман сыграть в третьей части "Убить Билла".

Режиссер считает "очень захватывающим" их возможное появление в качестве матери и дочери не только в жизни, но и в фильме.

