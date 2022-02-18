Прилучный рассказал, когда выйдет новый сезон "Мажора"

Фото: кадр из сериала "Мажор-3"; режиссер – Игорь Твердохлебов; производство – продюсерская компания "Среда"

Актер Павел Прилучный рассказал, что премьера четвертого сезона сериала "Мажор", в котором он играет главную роль, состоится в марте 2022 года. Об этом сообщает "Газета.ру".

События нового сезона будут происходить спустя девять лет. В сериале также снялись Карина Разумовская, Дмитрий Шевченко и Денис Шведов.

Изначально дата выхода нового сезона "Мажора" планировалась на конец февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что съемки сериала "Дом дракона" – приквела сериала "Игра престолов" – завершились в Великобритании. В центре сюжета окажется гражданская война и семья Таргариенов. Сериал "Дом дракона" частично основан на книге "Пламя и кровь" Джорджа Р. Р. Мартина.

