В Великобритании завершились съемки приквела "Игры престолов" – СМИ

Фото: youtube.com/HBO Max

Съемки сериала "Дом дракона" – приквела сериала "Игра престолов" – завершились в Великобритании, сообщает портал Deadline.

По данным портала, в настоящее время телеканал HBO и стриминговый сервис HBO Max обсуждают с командой сериала дату премьеры.

Известно, что в центре сюжета окажется гражданская война и семья Таргариенов. Сериал "Дом дракона" частично основан на книге "Пламя и кровь" Джорджа Р. Р. Мартина.

Ранее вышел тизер сериала, в котором можно увидеть двух исполнителей главных ролей – Мэтта Смитта и Эмму Д’Арси. Шоураннерами сериала стали Райан Кондал и Мигель Сапочник. Прежде они работали над отдельными эпизодами "Игры престолов".

Выход сериала назначен на 2022 год.

Известно, что "Дом дракона" – не единственный запланированный спин-офф "Игры престолов". Всего их будет три.

