НBO опубликовала первый тизер приквела "Игры престолов"

Видео: youtube.com/HBO max

Компания НВО представила тизер приквела "Игры престолов". Новый сериал "Дом дракона" расскажет о событиях, происходящих за 200 лет до основных действий истории.

Известно, что в центре сюжета окажется гражданская война между Таргариенами. Сериал "Дом дракона" частично основан на книге "Пламя и кровь" Джорджа Р. Р. Мартина.

На кадрах тизера можно увидеть двух исполнителей главных ролей – Мэтта Смитта и Эмму Д’Арси. Шоураннерами сериала стали Райан Кондал и Мигель Сапочник. Ранее они уже работали над отдельными эпизодами "Игры престолов".

Выход сериала назначен на 2022 год.

Известно, что "Дом дракона" – не единственный запланированный спин-офф "Игры престолов". Всего их будет три. И действия одного из них будут разворачиваться как минимум за тысячу лет до событий, показанных в культовом сериале.

