The City: "Разделение"

На Apple TV+ вышел новый сериал Бена Стиллера "Разделение". Это антиутопия о том, как разделить работу и личную жизнь.

Главный герой теряет жену в автокатастрофе. Чтобы заглушить боль, он устраивается в таинственную корпорацию "Люмон Индастрис" и пытается с головой уйти в работу. Но это ему не помогает. Тогда Марк соглашается на отчаянный эксперимент – операцию по разделению. Ему вживляют чип и после этого на работе он перестает помнить все, что происходило в личной жизни, а дома забывается уже офисная рутина. Подробнее – в сюжете проекта The City.